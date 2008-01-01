Уникальная лекция бывших разведчиков-нелегалов, более 20 лет проработавших за рубежом. Они поделятся воспоминаниями о собственной службе и размышлениями о задачах разведки и судьбах бойцов невидимого фронта в различные исторические периоды. Особое внимание будет уделено личным и профессиональным качествам, которые необходимы людям, посвятившим себя этой сложной, но нужной профессии.

Лекция приурочена к 100-летней годовщине Службы внешней разведки России, которая отмечается в 2020 г.

Лекторы:

Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО, американист;

Елена Вавилова, полковник Службы внешней разведки в отставке, автор книг о разведке.

Событие пройдет в онлайн-формате, ссылка для подключения придет на почту после регистрации за час до мероприятия.

Прямая трансляция встречи пройдет на портале Кульутра.рф - www.culture.ru/live/11929/o-razvedk...