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О разведке из первых рук

Центр специальных выставочных проектов Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино
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Уникальная лекция  бывших разведчиков-нелегалов, более 20 лет проработавших за рубежом. Они поделятся воспоминаниями о собственной службе и размышлениями о задачах разведки и судьбах бойцов невидимого фронта в различные исторические периоды. Особое внимание будет уделено личным и профессиональным качествам, которые необходимы людям, посвятившим себя этой сложной, но нужной профессии.

Лекция приурочена к 100-летней годовщине Службы внешней разведки России, которая отмечается в 2020 г.

Лекторы:

Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО, американист;

Елена Вавилова, полковник Службы внешней разведки в отставке, автор книг о разведке.

Событие пройдет в онлайн-формате, ссылка для подключения придет на почту после регистрации за час до мероприятия.

Прямая трансляция встречи пройдет на портале Кульутра.рф  - www.culture.ru/live/11929/o-razvedk...

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Через 6 часов
23 ноября 19:00–21:00
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